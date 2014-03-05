Генпрокуратура возбудила дело в отношении командующего ЧФ РФ Витко

Об этом сообщил и.о. генпрокурора Олег Махницкий в эфире 5 канала.

По словам прокурора Витко инкриминируют подстрекательство к государственной измене, а также организацию диверсий в отношении военных Украины.

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Также он напомнил о вынесении постановления суда о задержании председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова. Кроме того, Махницкий пообещал возбудить уголовные дела относительно сегодняшних попыток похищения старшего советника Генерального секретаря ООН Роберта Серри и директора Департамента персонала Администрации Государственной пограничной службы Украины Михаила Коваля.

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов следствия о задержании председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова . Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении сказано, что “указанных лиц оперативники Службы безопасности Украины должны доставить в суд с целью избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей”.

Как известно, Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве начатом Главным следственным управлением СБУ в отношении председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

МИД Украины на своей странице в “Фейсбук” также сообщал, что вооруженные люди захватили в Симферополе Старшего советника Генсека ООН Серри.

“Серри только что сообщил, что его автомобиль в Симферополе заблокировали неизвестные вооруженные люди в униформе и сообщили, что у них команда отвезти его в аэропорт. Он отказался ехать и сейчас его захватили и удерживают неизвестные фактически в качестве заложника”, - написал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

Только очевидцы инцидента сообщили, что Серри освобожден.

По их словам, люди в штатском и с георгиевскими лентами заблокировали машину Серри, когда он собирался ехать в отель, где его ждали журналисты, и потребовали от него забираться в аэропорт.

Серри пошел пешком, в результате оказался в кафе-магазине, где опять же был блокирован активистами так называемого «самообороны Крыма».

Через некоторое время журналисты, которые прибыли из гостиницы до этого магазина, стали свидетелями освобождения советника Генсека ООН. Туда также приехали несколько автомобилей милиции.

По последним данным, с посланником все нормально, сейчас его местонахождение неизвестно. По некоторым данным, он в сопровождении милиции направляется к аэропорту.

А также директора Департамента персонала Администрации Государственной пограничной службы Украины Михаила Коваля похитили сегодня около 16.00 возле Ялтинской девизии морской охраны.

По предварительной информации, группа в составе около 40 человек, среди которых преимущественно были байкеры, окружила Коваля, который был еще с несколькими людьми, оттеснили его от этих людей и “насильно посадили в внедорожник”.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных оперативных мероприятий удалось установить место нахождения Коваля. Переговоры по его освобождению прошли успешно.Коваль, который возглавляет оперативную группу Госпогранслужбы по ситуации в АР Крым, продолжает выполнять свои обязанности, отмечается в сообщении.