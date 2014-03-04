ГПУ и МВД просят разобраться с «новым гауляйтером» Западной Украины

Об этом Москаль написал на своей странице в Facebook.

Москаль отметил: “В Ривненской области Саша Белый “именем революции” творит ужасные безобразия, на которые никто из правоохранителей не обращает внимание”. “Мне непрерывно поступают сообщения от жителей Ривненской области о безобразиях Саши Белого, который объявил себя новым гауляйтером Западной Украины и компрометирует все, за что стоял Евромайдан”, - заявил депутат.

Москаль привел примеры того, как якобы Музычко занимается вымогательством денег у должностных лиц для развития “Правого сектора” и нужд Майдана, а также отбирает у предпринимателей автомобили, аргументируя это нуждами революции.

Москаль призвал лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша “сделать официальное заявление и отмежеваться от действий указанного “активиста”.

“Обращаюсь к секретарю СНБО Парубию с вопросом - сколько у вас “сотен самообороны”? Если милиция не в состоянии справиться с Белым, то, может, выслать туда подчиненные вам “сотни”? Почему вы делаете вид, что в Ривненской области все в порядке? Почему председатель СБУ Наливайченко не информирует об этих безобразиях высшее политическое руководство государства? Ведь нереагирование на подобные факты - это преступление перед украинским народом и самая худшая компрометация всего того, за что стоял Евромайдан”, - подчеркивает Москаль.

Как Музычко прокурора "воспитывал":