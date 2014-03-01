Ситуацию в Крыму нужно урегулировать с уважением к суверенитету Украины - Баррозу

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ситуация в Крыму должна быть урегулирована с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил в Берлине во время лекции и переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

"Это события, которые мы считаем недопустимыми на европейском континенте в XXI веке. Проблемы Крыма должны быть решены с уважением к единству и суверенитету Украины. Я надеюсь, что международное сообщество будет с нами вместе в соблюдении этих принципов и обеспечении мира в регионе и на международной арене", - сказал Баррозу.

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"Собственно, это такой же урок, который мы учили в Европейском Союзе последние 60 лет. Разнообразие не может быть решено отделением или замкнутостью. История нам показала, что безопасности не добавляется сооружением большего количества стен и заборов, а добавляется через принятие и учет различий. Мы нуждаемся в сотрудничестве, а не конфронтации, мы нуждаемся в сближении позиций, а не конфликтах", - добавил Баррозу.