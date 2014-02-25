Львовские "беркутовцы" на коленях попросили прощения

Работников "Беркута" привели на львовский Евромайдан после 20:00 и вывели на сцену, пишет ZAXID.NET.

Люди, которые собрались на площади, кричали "Позор" и бросали в силовиков мелкими предметами.

Чтобы удержать людей, сцену окружили активисты самообороны. Людей также успокаивал священник, который был на сцене.

На требование людей "беркутовцы" стали на сцене на колени. После этого один из них взял слово и пообещал, что "Беркут" всегда будет на стороне народа, а также заверил, что львовские силовики не принимали участия в боевых действиях в Киеве.

По данным ГУ МВД во Львовской области, по состоянию на 11 февраля 130 работников спецподразделения "Беркут" из Львовской области находились в Киеве.