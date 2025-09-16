Дата 16 сентября известна несколькими праздниками и народными обычаями.

16 сентября в мире проводится важная экологическая инициатива. Верующие молятся об избавлении от боли в зубах, а по народным верованиям принято готовить определенные блюда. Мы рассказали все самые значимые факты о том, что сегодня за праздник.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наиболее прославленных украинских именинников даты выделим таких: военный УНР Николай Какурин, диссидент-правозащитник Валерий Марченко, гребец Сергей Билоущенко, лыжница Людмила Павленко, футболист Кирилл Дришлюк.

В календаре праздничных дат этот день никак не отмечен. Поэтому праздник сегодня в Украине не отмечается.

Какой сегодня праздник в мире

Экоактивисты назначили на 16 сентября День защиты озонового слоя, в который международные экологические организации обсуждают действия по решению проблемы. Исчезновение озоновой защитной пленки было бы планетарной катастрофой.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, например, День глины для лепки, Европейский день без автомобиля, День барбера, День работающих родителей.

Из мировых знаменитостей именно в эту дату родились скульптор Ганс Арп, писатель Франс Силланпяя, музыкант Би Би Кинг, актриса Лорен Беколл, иллюзионист Дэвид Коперфильд и актер Мики Рурк.

Какой сегодня праздник церковный

Православные храмы чествуют святого Киприана Киевского и мучениц Мелитину, Севастиану и Евфимию Всехвальную. Последняя считается избавительницей от стоматологических болезней. До перехода на новый стиль праздник сегодня посвящался мученикам Василиссе и Анфиму Никомедийским.

Какой сегодня праздник в народе

Народная мудрость описывает этот день в поговорках так:

муравьи сделали высокие муравейники - к суровой зиме;

если береза стоит желтая, то бабье лето кончилось;

жабы громко квакают - перед дождем;

гроза означает, что в январе почти не будет снега.

В традициях наших предков 16 сентября - праздник сбора урожая. На огородах крестьяне срывали поздние капустные кочаны, из которых готовилась квашеная и маринованая капуста. Считается, что ложка такой закуски вылечит все заболевания кишечника. Также украинцы лепили овощные пироги и вареники.

Хорошо пройдет уборка, избавление от изношенной одежды и старой мебели. После работы желательно принять ванну или, по возможности, искупаться в горячих источниках.

Что нельзя делать сегодня

Приметы предупреждают - не стоит поддаваться лени в эту дату. Всем верующим стоит осознать, какой сегодня церковный праздник неудачный для безделья. Также церковь не рекомендует произносить маты, сплетничать, пить спиртное. Не стоит грызть твердую пищу, иначе зубы будут болеть.

