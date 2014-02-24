ВР назначила Кубива главой НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, за решение об отставке Соркина проголосовали 352 из зарегистрированных 375 депутатов.

Как отметил спикер ВР Александр Турчинов, Соркин попросил принять его отставку.

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За решение о назначении Кубива председателем НБУ проголосовали 310 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила Соркина главой Нацбанка 11 января 2013 года.