Ефремов заявил, что фракция Партии регионов перешла в оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады.

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Ефремов сказал: «Только что состоялось собрание фракции Партии регионов, и на собрании фракция приняла решение, что, учитывая то, что вы взяли власть в свои руки, и мы видим, у вас есть все возможности сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение - мы уходим в оппозицию».

После этого на заседании Согласительного совета народный депутат Олег Ляшко заявил, что сначала Партия регионов и ее фракция должны извиниться перед украинским народом за убийства. Он подчеркнул, что Партию регионов «уже народ в оппозицию отправил».