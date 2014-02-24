Адвокат Смолий заявляет, что в Лукьяновском СИЗО его держали в блоке «смертников»

Об этом он сообщил УНИАН после своего освобождения из СИЗО в воскресенье вечером.

«Меня держали в блоке номер 8, где держат задержанных, которым грозит пожизненное заключение. Это тот самый блок, где находился Юрий Луценко. Все обустроено камерами наблюдения, даже туалет и «душевую кабинку», которую мы создали в санузле. В этот блок даже боялся заходить первый заместитель начальника СИЗО. Я не знаю, куда транслировались эти записи, но, как мне стало известно, я был в первой десятке «особо опасных преступников».

Также мне стало известно, что в этот блок должны были попасть по указанию Януковича Тягнибок, Яценюк и Кличко», - рассказал Смолий.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья, он отметил, что очень болят все суставы, поскольку человек, который находится на ограниченной территории, фактически лишен возможности какого-либо движения.

Вместе с тем адвокат отметил, что и в дальнейшем не будет менять свою позицию по отношению к бывшей власти, которую нужно привлечь к ответственности и бороться против любой несправедливости, которая будет возникать в дальнейшем.