МВФ: Если Украина обратится за экономической или финансовой помощью, мы готовы ее оказать

Международный валютный фонд готов оказать помощь Украине, если ее руководство обратится за ней.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Украина - член МВФ. Если Украина обратится за помощью, экономической или финансовой, мы готовы ее оказать", - отметила Лагард. Вместе с тем, она подчеркнула, что МВФ "нужен кто-то в Украине, с кем можно эти вопросы обсуждать".

Лагард выразила надежду на то, что ситуация в Украине стабилизировалась. "Но любая дискуссия предполагает наличие минимум двух собеседников, и МВФ пока не знает, с кем в Украине разговаривать", - отметила она.