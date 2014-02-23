МВФ: Если Украина обратится за экономической или финансовой помощью, мы готовы ее оказать
09:05, 23 февраля 2014Политика
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МВФ готов оказать помощь Украине, если руководство страны за ней обратится.
В МВФ заявили, что готовы оказать финансовую поддержку Украине/ Wikimedia
Международный валютный фонд готов оказать помощь Украине, если ее руководство обратится за ней.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает ИТАР-ТАСС.
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"Украина - член МВФ. Если Украина обратится за помощью, экономической или финансовой, мы готовы ее оказать", - отметила Лагард. Вместе с тем, она подчеркнула, что МВФ "нужен кто-то в Украине, с кем можно эти вопросы обсуждать".
Лагард выразила надежду на то, что ситуация в Украине стабилизировалась. "Но любая дискуссия предполагает наличие минимум двух собеседников, и МВФ пока не знает, с кем в Украине разговаривать", - отметила она.
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