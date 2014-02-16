Оппозиция попросит ЕС предоставить Украине финансовую помощь для стабилизации экономики - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил сегодня в Киеве, выступая на Майдане Незалежности на 11-ом Народному вече.

“Мы завтра отбываем в Берлин. Завтра будет встреча с Ангелой Меркель. Наша задача - чтобы Евросоюз не просто поддержал Украину словами, нам нужна политическая и экономическая помощь”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что Европейский Союз должен сделать для Украины безвизовый режим, предоставить инвестиции, чтобы Украина не обанкротилась и провела реформы.

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Кроме того, заметил Яценюк, нужно, чтобы Украина «не просто стала членом Европы, а стала членом Евросоюза. С этим мы поедем в Берлин». Он в очередной раз подчеркнул, что во вторник, 18 февраля, в парламенте должно быть поставлено на голосование постановление о восстановлении Конституции в редакции 2004 года, и призывал людей в тот день утром прийти под Верховную Раду, чтобы поддержать народных депутатов.

Также Яценюк сообщил, что на улице Грушевского Внутренние войска МВД отошли от баррикад к Дому правительства.

Народное вече продолжается, на Майдане выступают активисты и общественные деятели.