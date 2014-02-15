Милиция возбудила дело по факту поджога родительского дома Анны Герман

Милиция открыла уголовное производство по факту поджога родительского дома народного депутата от Партии регионов Анны Герман в селе Колодрубы на Львовщине.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, 14 февраля в Николаевской райотдел милиции обратился 29-летний львовянин, который сообщил, что в селе Колодрубы Николаевского района огнем поврежден частный дом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты и другие соответствующие службы.

Установлено, что огнем уничтожены комната и коридор дома.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) .

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что сегодня около 17.00 в селе Колодрубы Николаевского района Львовской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом, где проживали родители Герман, возник пожар, который повредил, по предварительным данным, две комнаты одноэтажного здания.

Как сообщили жители села, в доме в последнее время никто не проживал.