Азаров надеется достичь компромисса с МВФ для привлечения нового кредита

Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Николай Азаров во время заключительной встречи с миссией фонда.

Миссия МВФ прибыла на Украину 17 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти макропоказатели на 2014 год и новую программу сотрудничества, сообщает РИА Новости.

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"В целом я оптимистично расцениваю ход ваших консультаций, и я думаю, что компромисс возможен, и мы заинтересованы в этом", - сказал Азаров, слова которого приводит пресс-служба кабинета министров.

"Мы всегда рассматривали сотрудничество с МВФ как важный элемент нашей экономической политики. Особенно важно оно сейчас, накануне подписания соглашения об ассоциации с ЕС", - добавил Азаров.

Украина надеется на новую программу сотрудничества с МВФ и рассчитывает привлечь финансирование в размере около 15 миллиардов долларов. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. Для возобновления сотрудничества с Украиной фонд настаивает на повышении цен на газ для населения, украинские власти отказываются идти на это. Представители МВФ также советуют украинскому правительству сократить фискальный дефицит, дефицит счета текущих операций и сделать гибким курс национальной валюты.