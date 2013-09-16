Гости из ХV века под Киевом будут штурмовать крепость и устроят конные сшибки рыцарей

20-22 сентября в «Парке Киевская Русь» состоится самый большой Международный фестиваль осени – «Гости Древнего Киева XV века». Более 500 участников клубов исторической реконструкции примут участие в воссоздании атмосферы XV века. На фестиваль приедут участники из Украины, России, Беларуси, Латвии, Молдовы, стран Западной Европы.

Рыцари продемонстрируют высокое воинское мастерство в строевой подготовке, в дневных и ночных боях, возьмут штурмом крепость, задействовав осадную технику, средневековую артилерию. В рамках фестиваля пройдут также соревнования лучников.

Главным событием фестиваля станет воссоздание рицарского турнира – поединки и групповые бои, пешие сражения и впервые – зрелищные конные сшибки рыцарей. Это уникальное зрелище создадут для гостей фестиваля реконструкторы из России и Беларуси.

Посетителей Парка также ждут выступления ансамблей старинной музыки, средневековые танцы и мастер-классы по ним. В рамках фестиваля состоится выставка шлемов и щитов.

Во время фестиваля посетители Парка смогут наблюдать за жизнью настоящего средневекового лагеря, будет работать ярмарка мастеров. В вечерней программе – ночные битвы, огненное шоу и праздничный фейерверк.

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Из Киева будут курсировать маршрутные автобусы от станции м. Выдубичи. Цена билетов - 100 грн, для пенсионеров - 50 грн, дети дошкольного и школьного возраста посещают Парк бесплатно.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов будет организован пресс-тур в субботу 21 сентября. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.