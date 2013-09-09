Жесть, честь и этно-рок на Международном чемпионате по историческому бою «Зов героев II»

14-15 сентября в «Парке Киевская Русь» состоится грандиозное спортивно-историческое мероприятие – Международный чемпионат по историческому бою «Зов героев II». Более 400 сильнейших бойцов из Украины, России, Беларуси, Израиля и других стран продемонстрируют свою силу, смелость, рыцарскую честь. Помериться силами на ристалище Древнего Киева соберутся спортсмены более 40 команд, среди которых представители национальных сборных по историческому бою, победители и участники международных чемпионатов, наиболее титулованные бойцы мира.

Программа чемпионата будет чрезвычайно насыщенной. Кроме яростных поединков и отчаянных групповых боев состоится также зрелищная массовая битва «стенка на стенку», во время которой будут задействованы пешие и конные воины, а также средневековая осадная техника – требуше. Вечером – динамические и напряженные профессиональные бои, выступления музыкальных этно-рок коллективов, огненное шоу и праздничный фейерверк.

«Парк Киевская Русь» – Центр культуры и истории Древней Руси – находится в с. Копачев Обуховского района Киевской области.

Добраться можно маршрутками, которые ходят каждый час от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Цена входного билета – 100 грн, для пенсионеров – 50 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно.

Акция для студентов: 30% скидки на вход.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов будет организован пресс-тур в субботу 14 сентября. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.