Яценюк грозит судьям «списками Тимошенко, Луценко и других»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в здании ВАСУ.

А.Яценюк в очередной раз заявил, что в случае принятия Коллегией ВАСУ решения о досрочном лишении народного депутата Сергея Власенко депутатского мандата, что оппозиция считает незаконным, представители оппозиционных сил обратятся с иском в Европейский суд по правам человека.

А.Яценюк уверен, что ЕСПЧ своим решением восстановит С.Власенко в должности. При этом А.Яценюк заявил, что судьи, которые принимают, по его мнению, заведомо неправомерные решения, обязательно понесут ответственность.

«Есть Список Магнитского, но появятся еще и списки Тимошенко, Луценко и других», - заявил А.Яценюк.

Он сказал, что судьи должны это осознавать.

“За все в этой жизни нужно платить”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак внес в ВАСУ представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской. В оппозиции этот иск называют незаконным и заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в суд.

Сегодня, 6 марта, ВАСУ должен вынести решение по этому вопросу.

5 марта Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу преследования защитника экс-премьера Юлии Тимошенко народного депутата С.Власенко.

6 марта Государственный департамент США также выразил обеспокоенность в связи с попытками лишить С.Власенко депутатских полномочий.

Госдепартамент в своем заявлении отмечает, что усилия по лишению С.Власенко его места в парламенте, «как представляется, являются политически мотивированными из-за его связи с Тимошенко».

Госдепартамент также напомнил, что в феврале суд признал недействительными полномочия народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.

США призвали украинскую власть «уважать волю украинских избирателей, высказанную в октябре 2012 года на парламентских выборах», прекратить «политически мотивированное преследование лидеров оппозиции и выполнять международные обязательства относительно верховенства закона и демократии».