«Наша Украина» обвиняет власть в попытках уничтожить украиноязычный кинопрокат

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

В документе отмечается, что 5 апреля налоговики «безосновательно» изъяли производственную технику и парализовали работу ведущей украинской студии кинодубляжа Le Doyen, которая дублирует на украинский язык почти 60% иностранных фильмов.

В партии считают, что таким образом власть «начала разгром украиноязычного дублирования фильмов». «Действия на уничтожение украиноязычного проката свидетельствуют, что нынешним правительством руководят интересы не Украины, а «русского мира» и российского бизнеса», – заявляют в «Нашей Украине».

Члены партии напоминают, что 1 февраля 2012 года правительство Николая Азарова «кулуарно» приняло постановление № 168, которым разрешил показывать в Украине фильмы, озвученные или дублируемые за рубежом.

«Это постановление является прямым лоббированием интересов иностранных, в первую очередь российских, прокатчиков в Украине. На практике действие постановления приведет к полной русификации национального кинопроката. Решение правительства не только нарушает конституционные права украинских граждан, но и уничтожает отечественный бизнес в сфере кинодублирования, лишает рабочих мест и ухудшает социальное положение сотен украинских актеров, технических работников и их семей», - говорится в заявлении партии.

«Наша Украина» призывает все оппозиционные силы совместно выступить на защиту украинской киноиндустрии. В партии считают, что одним из первых решений демократического большинства в новом парламенте должны стать изменения к закону «О кинематографии», предусматривающие, что фильмы, которые демонстрируются в Украине, должны дублироваться исключительно в Украине.