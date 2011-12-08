12 чернобыльцев из 30, сидящих под Кабмином, объявили сухую голодовку

12 чернобыльцев, которые проводят свою акцию возле Кабинета министров, сегодня утром объявили сухую голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, они растянули напротив Кабмина на склоне плакат «Объявляем сухую голодовку», демонстративно вылили воду и начали акцию.

В целом возле здания правительства голодают около 30 чернобыльцев.

Между тем, одной из участниц акции голодовки стало плохо. Ей помогли добраться до автомобиля «скорой помощи», который постоянно дежурит возле участников акции, где ей сейчас медики оказывают помощь.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решения судов о выплате им задолженности по пенсиям.