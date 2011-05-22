В слежке за Гонгадзе принимали участие россияне?

В слежке за журналистом Георгием Гонгадзе принимали участие русские.

Об этом в интервью ZN.UA заявил свидетель-обвиняемый по делу «милицейских оборотней» Юрий Нестеров (находящемуся в соседней камере с генералом Алексеем Пукачем), на чьих показаниях фактически основывается дело.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что члены банды «оборотней» принимали непосредственное участие в слежке за Г.Гонгадзе, Ю.Нестеров сказал: «В 2000 году кто-то в очередной раз попытался пресечь деятельность банды, поэтому некоторые, попавшие под подозрение, куда-то уехали. А до этого, летом, велось наблюдение за человеком, очень похожим на Г.Гонгадзе. В слежке принимали участие ранее не знакомые мне люди — двое мужчин, достаточно тренированных, с военной выправкой. Во время наблюдения они ездили на своей машине, контактировал с ними только И.Гончаров (обвинялся в создании банды «милицейских оборотней» и руководстве ее деятельностью). Из отрывков их разговоров мне стало понятно, что они приехали ненадолго, а их произношение, акцент свидетельствовал о том, что они не украинцы – русские. В начале дня они в машине переодевались в униформу, в конце дня снова одевали штатское. В течение недели я и остальные следили за этим парнем, похожим на Гонгадзе, везде колеся за ним по городу. Сам он не водил машину, его возили разные люди на разных авто. Что было после, я не знаю: больше со мной за ним не следили».

Ю.Нестеров также сообщил, что еще в 1999 году он «знал от И.Гончарова и других, что у него есть связи среди работников СМИ, которые собирают компромат на разных чиновников, шантажируют, что-то получают за свое молчание». И.Гончаров говорил, что его знакомые работают с «Украинской правдой».

«В конце лета 2000 года И.Гончаров назначил мне встречу, и я услышал от него, что в ближайшее время планируется задержание какого-то „писателя“, который со своими коллегами шантажировал кого-то из администрации президента. Те обратились в МВД, и разведка вышла на них. После чего среди них якобы началась паника из-за того, что их теперь выведут на чистую воду и посадят — смысл был примерно такой. Самого «писателя» необходимо задержать и передать другим людям. За это, мол, платят большие деньги. На мой вопрос о том, кто будет участвовать, он сказал, что я их не знаю. Где и когда это будет происходить, он не говорил. Сказал только, что «писателя» «сдадут» его коллеги, что будем знать о нем все. На этом разговор закончился», — рассказал Ю.Нестеров.

«Уже в декабре И.Гончаров рассказал мне также о том, чему я сначала не придал особого значения, — говорит Ю.Нестеров. - Он сказал, что труп, который перекопали на территорию А.Морозу, — не Георгия, поэтому возле него специально оставили цепочки и еще какие-то вещи. Что если будут делать экспертизу ДНК, то они «закипят», когда одно с другим не будет срастаться. Кстати, я не один раз слышал от И.Гончарова о том, что убитых перекапывали. И по делу оборотней впоследствии многих не нашли. Несмотря на то, что мне точно были известны места захоронения некоторых из них, трупов там не оказалось. Если то, что я слышал от И.Гончарова, правда, и тела действительно менялись, тогда экспертиза родственника того, кого не нашли по делу оборотней, с телом, которое лежит в морге как тело Гии, могла бы быть уместной. Если это совпадет, все раскроется само собой».

«Итак, И.Гончаров знает, что пишут в кабинете, знает, что за Гией наблюдают, имеет своих людей в УКП, наблюдает за УКП с неустановленными следствием лицами и видит, что происходит дальше: нет тела, и перекапывает так, чтобы тело нашли. Про окружение Г.Гонгадзе Гончаров говорил как-то, что они готовы друг друга за деньги похоронить и что они даже не предполагают, как он (Гончаров) все продумал. Он утверждал, что окружение Г.Гонгадзе планировало, чтобы его вывезли из страны, что с ним так и договорились. А когда он уедет, собирались поднять шум, что Г.Гонгадзе пропал – именно пропал», - рассказал Ю.Нестеров.