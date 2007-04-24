Муж судьи КС Станик: это не расшифровка, это песня

“Это не расшифровка, это песня», – так Вадим Долганов, муж судьи Конституционного суда Сюзанны Станик, в интервью УНИАН прокомментировал полную недвусмысленных намеков расшифровку телефонных переговоров замминистра Кабинета министров Елены Лукаш и своей супруги. «Я ее прочитал… Лену Лукаш я знаю еще с 2004 года, - уточнил Долганов. - Хоть бы слепили это нормально, а то приписывать Лене слова: Донбасс порожняк не гонит. Какой-то примитив составлял этот текст, совершенно не изучая манеру речи своих персонажей».

Сюзанна Станик давно уже отключила все телефоны, она просто не берет трубку, заявил Долганов. Он утверждает, что с пятого числа, как только Станик назначили докладчиком, последовал вал звонков. «И она прервала на какое-то время отношения даже со многими нашими друзьями из общей политической тусовки».

По словам Долганова, избрание жены зампредседателя Конституционного суда было для нее тяжелой обузой. «Ее долго уговаривали, - подчеркнул супруг. - Но люди там неопытные, и поэтому она согласилась. Смысл ей работать в суде? Она была министром, она была постпредом, послом. Она не рвется ни во власть, ни в списки. Но если расшифровки… то должностные лица за свои высказывания должны нести ответственность».

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