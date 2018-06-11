Муж Сюзанны Станик: Вы меня спрашиваете о квартирах, а я вас спрошу, как выглядит ваше нижнее белье?

УНИАН обратился с несколькими интересующими общественность вопросами к Вадиму Долганову, мужу судьи Конституционного суда Сюзанны Станик, являющейся докладчиком по делу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Господин Долганов является редактором газеты «Столичка», куда мы явились в восемь утра…

ПОЧЕМУ ВЫ ЛЕЗЕТЕ В МОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ?

А Вы всё в трудах – аки пчела, Вадим Афанасьевич… И это несмотря на то, что у вас жена состоятельная женщина. На двенадцать миллионов долларов недвижимости – это ж сколько вы с ренты могли бы поиметь – побольше, чем Ваша редакторская зарплата...

Да, держит меня в черном теле супруга (говорит нарочито притворно. – Авт.). Что там недвижимость – вон, почитал газеты, оказывается Сюзанне Романовне «перепали» также акции какой-то нефтегазовой компании. И тоже не делится со мной. Об этом сказал Гриша Омельченко, образцово-показательный разоблачитель. Когда я вел программу «Семь дней», мне Леонид Данилович пригонял его на прямой эфир, Гриша тогда мочил Юлию Владимировну Тимошенко.

Это пример дикого заказушника, который не ходил, а бегал к Кучме, писал письма в прокуратуру. Он вчера писал на Тимошенко, сегодня – на Станик, завтра – на вас.

Чтобы нас не сочли необъективными, я бы хотела спросить: у Вас есть квартира в Нестеровском переулке?

Нет. Я живу на улице Ковпака, 17.

А в Ялте квартира 7 по улице Стахановской 12 – ваша или нет?

Вы знаете, я не хочу обсуждать грязь, которая выброшена. Супруга сказала, что с ее стороны будут предприняты соответствующие правовые действия, и после завершения судебного процесса она публично выступит. В законе о Конституционном суде есть статья о неприкосновенности судьи Конституционного суда Украины. Если спецслужба в лучших традициях 1937 года, и Юрка Луценки (так и напишите – Юрка Луценки) может вешать клеймо на судью Конституционного суда, то, как поступать нам бедным, у которых неприкосновенности нет.

А все-таки Вы могли бы перечислить, что у вас есть из земель и квартир? А вы можете сказать, как выглядит ваше нижнее белье?

Ну, если это вдруг станет фактором внутренней политики…

Мне это неинтересно. Почему вы лезете в мою личную жизнь и личную жизнь моей жены? Что у нас есть? Чего у нас нет? Они обвинили мою жену, судью Станик, что она получила взятку от нефтегазовой компании. Это было сказано главой СБУ. Окей, от этого будем плясать. Будет решение суда, захочет после этого судья Сюзанна Станик сказать о своей личной жизни и я, то скажем, не захотим – не скажем. Когда еще не началась эта байда, моя супруга сказала, что когда закончиться дело в суде (потому что всем этим ее пытаются выбить из колеи), то она обязательно предпримет соответствующие правовые действия. Это же говорил и я. На каком-то этапе я передам в правоохранительные органы те видеозаписи, которые я делал в этот период. За мной следят...

МЫ НЕ ОБМЕНИВАЕМСЯ С ЖЕНОЙ – КАКАЯ АТМОСФЕРА У НИХ В СУДЕ

Те, кто следит за Вами, пытаются оказать на вас психологическое давление?

Нет, это попытка вернуть нас в 1937 год. Понимаете? Я поддерживал и поддерживаю Леонида Кучму, я виделся с ним в прошлую субботу, и он звонил мне из-за границы буквально пару дней назад. Именно поэтому я в свое время пошел руководить национальной государственной ТРК. Я в отличие от былых комсомольских и партийных функционеров выпускал газету «Комсомольское знамя», где мы первыми стали писать о демократизации и независимости. У вас вот под рукой лежит газета «Коммунист». То, что люди проповедуют в газете «Коммунист», – это пещерный век, но они делают это искренне, они в это верят. А если политики, вчера красные, завтра белые, послезавтра синие, то таким я не верю ни на грош. Та публика, которая бегает вокруг премьера, Президента, да и Мороза, успела поменять сто пятьдесят лагерей. И, те, кто кричал, что не было свободы слова при Кучме, тоже из их числа. Даже Борю Беспалого, самого принципиального борца за оранжевую идею, я помню в аппарате НДП, он был начальником политотдела, а я – пресс-секретарем. Он прошел по спискам НДП в парламент, и сразу перешел в партию Лазаренко. Кстати, когда мы говорим о предателях, почему вспоминаем только о Кинахе, а забываем о Винском? А мы не помним, как пополнялась фракция «Нашей Украины» в 2004 году? А теперь эти попытки лезть в личную жизнь, придумывать какую-то фигню. Был бы вместо судьи Станик судья Н, все было бы выброшено на судью Н.

Ситуация самая очевидная, если бы удалось выбить судью Станик, самого опытного в суде юриста, то там был бы полный висяк, извините, остальные бы просто побоялись брать на себя рассмотрение этого дела.

Ну почему же?

Я так думаю, удар бы был нанесен по любому судье-докладчику. И сценарий был рассчитан именно на это – завалить рассмотрение дела в суде.

Все отмечают, что в Конституционном суде сейчас небывалая, очень недружественная, нервозная, граничащая с хамством обстановка. Как Вы думаете, кто в этом виноват?

Я был в Конституционном суде последний раз лет десять назад, я не знаю, какая там атмосфера, мы не обмениваемся с женой, какая атмосфера здесь в редакции, а какая – в суде. Мы – самодостаточные люди, и наша семья образовалась, когда она была самодостаточным человеком и я был самодостаточным человеком. И я не могу это комментировать.

ДОРОШЕНКО ОТКРЫВАЛ КО МНЕ ДВЕРЬ НОГОЙ И ГРОЗИЛСЯ МЕНЯ ВЫКИНУТЬ

Наверное, тяжело быть мужем такой харизматичной женщины?

Кто вам это сказал? Есть вещи, связанные с некой деятельностью, а есть частная жизнь. И мы не афишируем нашу частную жизнь, и никого туда не пускаем.

Как, по-Вашему, будут дальше развиваться события в Конституционном суде?

Разные политические силы заинтересованы в том, чтобы рассмотрение затягивалось. Пока не будет найден какой-то политический консенсус, трудно прогнозировать ситуацию. Ну, хорошо, примет Конституционный суд решение, половину страны оно устроит, половину – нет...

Политики готовят общество к тому, что решение Конституционного суда надо принять…

А я слышал Юлию Владимировну Тимошенко, которая говорит, что мы не примем решение. Мое мнение: мы слишком далеко зашли в майданных играх 2004 года. Я совершенно осознанно не поддержал события 2004 года, потому что мы это проходили. У меня в редакции есть люди, которые искренне верят в харизму Юлии Владимировны, есть те, был на Майдане среди голодающих студентов в 90-х, но я вижу, что молодняк, который ходил на Майдан 2004 года, наиболее злой. Где десять шагов навстречу людям, где пять миллионов рабочих мест. От этой власти мы увидели терки, разборки, кто больше украл.

Люди судят по себе, если судья-докладчик занял принципиальную позицию, значит, ей кто-то что-то дал.

Наверное, вся эта ситуация давит на мозги?

Если я вдруг скажу, что вы – слон, и это повторят двадцать сайтов, то это будет давить на мозги. Многие наши коллеги страдают тем, что тиражируют грязь. Но давайте изначально вернемся к вопросу. Судья Станик заранее говорит о готовящемся сценарии, сценарий реализуется, и все это тиражируется. Но главное, что неизвестно откуда взявшийся человек с филологическим образованием из частного предприятия, сделавший фантастическую карьеру в МИДе (непонятно за счет чего) вдруг оказывается руководителем спецслужбы и руководителем антиреррористического спеццентра. Он имеет наглость развешивать ярлыки и говорить, что судья имярек взяла взятку. Вчера он уже начинает выруливать, это не я и хата не моя, мне депутаты сказали, мы расследуем. И я хочу, чтобы этот человек ответил на один вопрос: он служил в КГБ или не служил. Пусть скажет, что не служил. А если он служил в КГБ, то имеется указ президента Кучмы о дэкагэбизации СБУ, Ющенко его не отменил, значит, указ должен быть выполнен. А если Ющенко хочет отменить этот указ, то пусть отменит...

Идея люстрации, дэкагэбизации, высказанная Вами, очень здоровая. По этому пошли страны Прибалтики. Но тогда надо люстрировать всех, кто работал во власти в период Кучмы.

За что?

За выстроенную им тотальную систему коррупции всей государственной машины.

А что, аппарат Кучмы и сам Президент Кучма обвинен судом? И потом, кто вам сказал о коррумпированности аппараты Кучмы? Я работал заместителем руководителя управления внутренней политики у Василия Кременя, я работал помощником Президента по СМИ. Мне никто ничего не нес. Я не видел, чтобы несли первому помощнику, под которым я работал, Владимиру Литвину.

А если проводить люстрацию и выгонять всех прошлых партийных и комсомольских функционеров, то куда деваться Саше Зинченко, секретарю ЦК комсомола Украины и ВЛКСМ, Мише Дорошенко, завсектором печати ВЛКСМ? Я помню, как Миша Дорошенко открывал ногой дверь в моей редакции и говорил: здесь посадим того и того, а этих антисоветчиков (имея в виду меня) выгоним. А что делать полевому командиру Тарасу Стецькиву из львовского обкома комсомола, Коле Томенко, освобожденному секретарю комсомола Киевского университета? Давайте скажем, что у Луценко папа был первым секретарем Ровенского обкома партии. Почему об этом никто не говорит? Мои родители – фронтовики, ходили по очередям, а я уверен, что Луценки жили из партийного распределителя, и теперь он хочет вернуть себе кормушку. И так далее…

Владимир Литвин, уважаемый человек, говорит, что Конституционный суд надо распустить, пока из памяти общества не сотрется его печальная слава.

Я не могу комментировать его слова, хотя тоже его очень уважаю. Мы тоже публиковали у нас в газете его интервью. Но что я вижу сегодня – торжество таких, как Наливайченко. А Наливайченко сегодня, это Луценко – вчера. Где тысячи дел этого хлопчика, который всем разносил игрушечные наручники? Или что – все коррумпированы? Все следователи? Все суды? Или мы – комиссары? Это страна – комиссария.

Сюзанна Романовна била народного депутата Волынца?

Вы видели сюжет по ICTV? Посмотрите, там все понятно. Кстати, там Омеля ничего не сказал, мы взятки не давали, этот канал не купили? Штатный провокатор Волынец кричит, что судья пьяна и наколота, хотя все знают, что это чушь. Ну вот, посмотрите снимки, они достаточно выразительны. Вы – женщина, вы идете на работу, и вдруг верзила вдвое больший вас кричит: вы – пьяны. Здесь не надо говорить о морали, это дело для правоохранительных органов. И, наверное, всего этого бы не было, если бы филолог Наливайченко не выскочил как черт из табакерки.

ЖЕНА ОТКЛЮЧИЛА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ С 5 АПРЕЛЯ

Если бы Конституционный суд для работы вывезли в лес, лишили связи и телефонов, то было бы возможно качественное решение суда?

Мои размышления на этот счет также малоинтересны, как и ваши. Но я знаю по моей супруге, что она отключила все телефоны, она просто не берет трубку. Целый вал звонков последовал с пятого числа, как только ее назначили докладчиком. И она прервала на какое-то время отношения даже со многими нашими друзьями из общей политической тусовки.

Когда в свое время был запущен сайт «Пятый элемент», на котором публиковались версии убийства Гии Гонгадзе и пленки Мельниченко, там появился комментарий под именем Сюзанны Станик. Комент был такого содержания: г..но, все г..но. Сюзанна Романовна – импульсивная женщина?

Мы его тоже видели, как раз были в Страсбурге (в тот период Сюзанна Станик выполняла обязанности Постоянного Представителя Украины при Совете Европы. – Авт.) и очень сильно смеялись. Зачем автор этого сайта, бывший кагэбэшник Швец (?? – Авт.), ему ведь даже срок вклепали, туда Станик вставил, – непонятно. Самое интересное, что моя супруга читает сайты, но этим ее навыки Интернет-пользователя и ограничиваются. Заходить в форумы, общаться в чатах – она этого просто не умеет. И когда мы посмотрели, откуда был послан комент, то обнаружили, что он послан с адреса постпреда, хотя на тот момент в посольстве у нас был уже другой провайдер. И этот электронный адрес был нам недоступен. Я думаю, что Сюзанну хотели во что-то втянуть.

Недавно появилась расшифровка телефонных переговоров замминистра Кабинета министров Елены Лукаш и вашей супруги. Там такие недвусмысленные намеки, что, мол, Сюзанна, твоя позиция дорого стоит, а Федорович сказал, Федорович – сделал, он никого еще не кинул...

Это не расшифровка, это песня. Я ее прочитал… Лену Лукаш я знаю еще с 2004 года. Хоть бы слепили это нормально, а то приписывать Лене слова: Донбасс порожняк не гонит. Какой-то примитив составлял этот текст, совершенно не изучая манеру речи своих персонажей.

Да и потом, избрание моей жены зампредседателя Конституционного суда было для нее тяжелой обузой. Ее долго уговаривали. Но люди там неопытные, и поэтому она согласилась. Смысл ей работать в суде? Она была министром, она была постпредом, послом. Она не рвется ни во власть, ни в списки. Но если расшифровки… то должностные лица за свои высказывания должны нести ответственность.

Вы заботитесь о ее охране?

Да. Занимаюсь посильной помощью в приезде и отъезде на работу. Я всерьез опасаюсь за нее.

У вас рядом с рабочим столом стоит скульптура Фемиды…

Ее подарил мне на день рождения Вадим Зиновьевич Рабинович (учредитель медиа-холдинга, куда входит и «Столичка». – Авт.). Красивая скульптура, думаю, что дорогая. Он подарил мне ее с намеком на то, кто моя супруга, он очень ее уважает.

Лана Самохвалова