Турчинов рассказал, что его вызывали в СБУ из-за дела РосУкрЭнерго

Бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА вызывали в СБУ в связи с делом «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после того, как вышел из СБУ, где провел почти два часа.

«Меня вызывали на допрос, связанный с делом знаменитого «РосУкрЭнерго». Руководство НАК «Нафтогаз» практически передано частной компании «РосУкрЭнерго», и жаль, что вместо того, чтобы расследовать это дело, вместо того, чтобы расследовать коррупцию, связанную с высокопоставленными должностными лицами, которые фактически отдают государственные ресурсы компании «РосУкрЭнерго» и являются реально совладельцами этой компании, расследуется дело против государственных должностных лиц, которые защищали интересы Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он проинформировал, что в своих показаниях следователю СБУ отметил, что считает действия бывшего руководства таможни, НАК «Нафтогаз» соответствующими Конституции Украины и действующему законодательству, «а главное - государственным интересам».

По словам А.ТУРЧИНОВА, он дал объяснение СБУ, что его действия, связанные с делом «РосУкрЭнерго», соответствуют государственным интересам и находятся в пределах компетенции и действующего законодательства.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что его допрашивали в качестве свидетеля по этому делу, и он не знает, последний ли это его допрос.

“Что касается нюансов, каких-то вопросов, в которых я видел исключительно политический подтекст или заказ, я, пользуясь 63 статьей, отказался давать ответ», - сказал А.ТУРЧИНОВ. (Согласно ст. 63 Конституции, человек не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом).

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что следователи СБУ обращались с ним учтиво.

Говоря о том, будут ли следственные органы вызывать кого-то из должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО на допрос, он отметил: «К сожалению, передо мной не отчитывались следователи относительно своих действий».

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высокопоставленных должностных лиц, которые работали в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска РосУкрЭнерго к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая растаможила газ “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.