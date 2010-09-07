Тимошенко думает, что сегодня в Украине счастливы только два пенсионера

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть всеми своими действиями пытается переложить груз кризиса на плечи рядовых граждан.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на митинге сторонников оппозиции возле Верховной Рады.

"Я думаю, что сегодня в нашей стране только два пенсионера - АЗАРОВ и ЯНУКОВИЧ – действительно счастливы. Как известно, АЗАРОВ недавно сказал: “жить стало лучше, жить стало веселее". Это АЗАРОВУ лучше, а ЯНУКОВИЧУ - веселее?" – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" подвергла острой критике предложенную правительством Н.АЗАРОВА пенсионную реформу, которая предусматривает, в первую очередь, повышение пенсионного возраста.

"Такую ли реформу мы ждали? Чтобы люди, независимо от стажа, от средней заработной платы, все получили уравнительную пенсию. Разве мы ожидали такую реформу, чтобы женщины выходили на пенсию в 65 лет, а мужчины… может теперь вообще до 75 повысят?" - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что власть пытается решить все экономические проблемы за счет украинцев.

"Это что – новая страна, которая с этими новыми порядками, когда люди, которые сегодня в Украине в результате в течение всех 19 лет издевательства над здравоохранением живут 62-63 года в среднем по Украине, а на пенсию нужно выходить в 65? Даже Франция, в которой больше 72 лет продолжительность жизни, борется, чтобы до 62 лет не повышался пенсионный возраст. Вам объясняют, что это реформа, это изменения, которые дадут возможность выйти из экономического кризиса, а в действительности - это банальное перекладывание груза, всех экономических проблем на ваши плечи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к участникам митинга.

По ее словам, ни одна страна в мире не экспериментирует таким образом над своими гражданами.