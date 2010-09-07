Януковичу передали, что его уже ждут в Литве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с председателем Сейма Литвы Ирэной ДЯГУТЕНЕ развитие двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что его официальный визит в Литву, запланированный на октябрь 2010 года, состоится в традиционно деловой и дружной атмосфере и даст новый импульс в развитии отношений между нашими государствами.

«Считаю своей главной задачей, как минимум, поддержать тот деловой тон, который всегда был между нашими странами. А, учитывая то, что Украина начала новый этап развития – это реформирование экономики, интенсификация взаимоотношений со стратегическими партнерами, в первую очередь с Евросоюзом, – думаю, нам будет что обсудить в Литве во время моего визита», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Бесспорно, добавил глава государства, для плодотворного диалога необходимо в полной мере задействовать все существующие институционные механизмы, в частности - Совет Президентов Украины и Литвы.

Со своей стороны глава Сейма Литвы отметила, что Литва была и останется стратегическим партнером Украины. Сегодня, отметила она, оба наших государства заинтересованы в скорейшем преодолении негативных последствий мирового финансового кризиса и практическом наполнении наших отношений. «Нас интересует инвестиционный климат в Украине, а также другие экономические вопросы - энергетики, транспорта», - сказала И.ДЯГУТЕНЕ.

Она также сообщила, что вчера обсудила с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ проведение в Вильнюсе в начале октября заседания трехсторонней Межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Польши и Сейма Литвы, где планируется рассмотреть важные вопросы энергетической стратегии. «Мы думаем, что найдем определенные явные и ясные позиции Украины, Польши и Литвы», - отметила руководитель литовского парламента.

Глава Сейма также передала Президенту Украины приветствие от его литовской коллеги Дали ГРИБАУСКАЙТЕ. «Она ожидает Вас, и, конечно, мы все ожидаем, потому что Украина – стратегический партнер Литвы, и для нас очень важно, какие отношения будут складываться между нашими странами в дальнейшем», - сказала И.ДЯГУТЕНЕ.