Яценюк требует от ВР голосовать руками за любые изменения в Конституцию

Лидер политической партии «Фронт Перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК настаивает, чтобы за законопроекты относительно изменений в Конституцию или принятия ее в новой редакции парламентарии голосовали открыто, путем поднятия рук. Использование системы «Рада» при рассмотрении таких вопросов политик требует запретить.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Фронт Перемен”.

Соответствующие требования содержатся в проекте закона «О процедуре личного голосования народных депутатов Украины во время рассмотрения законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины или принятия ее в новой редакции» (№ 7095), который А.ЯЦЕНЮК зарегистрировал 7 сентября.

Законопроектом предусматривается, что во время голосования каких-либо процедурных вопросов относительно изменений в Конституцию или ее новой редакции, председатель Верховной Рады по алфавитному списку зачитывает фамилию, имя и отчество каждого народного депутата. Парламентарий, чья фамилия объявлена, если он голосует «за», должен поднять руку и произнести свое волеизъявление в микрофон с рабочего места. О решении голосовать «против» или «воздержался» депутат объявляет с места, не поднимая руки. Счетная комиссия Верховной Рады осуществляет подсчет голосов и информирует парламент о результатах голосования.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине практически все законы принимаются неконституционным способом - когда меньшинство голосует карточками большинства: «Так произошло с законом о местных выборах, когда несколько десятков народных избранников лишили часть украинцев права избирать и быть избранными. Поэтому я выступаю против того, чтобы изменения в Конституцию вносились таким же путем – чтобы десяток-два «регионалов» и их соратников изменяли Основной закон страны ради еще нескольких лет своего комфортного пребывания в здании на Грушевского, а своего шефа – на Банковой».

Он отметил, что согласно последним заявлениям Президента, спикера и других политиков, парламент может в ближайшее время рассмотреть вопрос о внесении кардинальных изменений в Конституцию. «Если это произойдет - украинский народ должен знать своих «героев» в лицо: тех, кто будет голосовать за продление действия полномочий президента и парламента. Пусть украинцы узнают, кто дал «добро» на то, чтобы в стране закрепилась авторитарная система правления», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.