Азаров увидел на оппозиции песок с самых дорогих курортов Сардинии

Попытки оппозиции дестабилизировать ситуацию в Украине обречены на провал, поскольку в стране есть все основания для проведения масштабных экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая сегодня на церемонии открытия VII сессии Верховной Рады.

«Попытки оппозиции, в основе которых лицемерие, вранье и обман народа, обречены на провал. Экономика страны постепенно восстанавливается, восстанавливается строительство, создана стабильность государственных финансов», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Так называемая оппозиция снова начинает попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Ее лидеры, которые еще не успели стряхнуть песок самых дорогих курортов Сардинии, уже безоглядно взялись защищать якобы обнищавший народ Украины. Им никто не мешает, тем более что за годы у власти они накредитовали себе достаточный финансовый ресурс и для дорогого отдыха, и для политического пиара, чего не скажешь о стране, которую они оставили банкротом», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, предыдущее правительство оставило после себя пустую казну, «астрономические» долги и крайне невыгодные газовые контракты.