Сегодня открывается VII сессия Верховной Рады шестого созыва

Сегодня открывается VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента по состоянию на 9.10 находилось около 50 народных депутатов, в основном, из фракции Партии регионов. Они собрались возле трибуны, президиума и правительственной ложи.

На креслах нескольких народных депутатов из фракции БЮТ лежат рулоны бумаги.

Возле парламентской трибуны стоят корзины с цветами, а также подставка, на которой установят Конституцию Украины.

В коридоре Государственный народный хор им. Григория Веревки проводит репетицию исполнения Государственного гимна Украины.

Как известно, сегодня открывается VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.