Сегодня открывается VII сессия Верховной Рады шестого созыва
09:41, 07 сентября 2010Политика
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БЮТ "украсил" свои места рулонами бумаги
Сегодня открывается VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента по состоянию на 9.10 находилось около 50 народных депутатов, в основном, из фракции Партии регионов. Они собрались возле трибуны, президиума и правительственной ложи.
На креслах нескольких народных депутатов из фракции БЮТ лежат рулоны бумаги.
Возле парламентской трибуны стоят корзины с цветами, а также подставка, на которой установят Конституцию Украины.
В коридоре Государственный народный хор им. Григория Веревки проводит репетицию исполнения Государственного гимна Украины.
Как известно, сегодня открывается VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.
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