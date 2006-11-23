Ющенко заговорил по-грузински

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает единство грузинского и украинского народов и выступает за активизацию сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал, выступая на торжествах в грузинском парламенте по случаю третьей годовщины Революции роз.

Президент Украины начал свою речь на грузинском языке, поздравив грузинский народ с годовщиной революции.

«Мы вместе были, есть и будем, между нами существует чувство братства, рожденное веками», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что взаимная симпатия переросла во взаимную зависимость – «в самую благородную взаимозависимость в мире».

Президент Украины подчеркнул, что рад быть сегодня среди грузин – «ровно три года назад ваш народ сказал: мы будем свободными, мы хотим свободно и самостоятельно решать свою жизнь и свою судьбу”. “Это исключительная ответственность. Она близка моему сердцу», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что Революция роз, Помаранчевая революция, победа справедливости в Центральной и Восточной Европе - это необратимый процесс демократий, который охватывает все пространства, где господствует живая мысль и живет чувство.

Он подчеркнул, что в этом пространстве Украина и Грузия рядом. В.ЮЩЕНКО при этом отметил большую роль созданной на базе ГУАМ Организации за демократию и экономическое развитие.

Он также подчеркнул, что реальна свобода народов лежит через реальные реформы. Он коротко рассказал, что для этого делается в Украине, в частности для объединения страны.

Также в ходе выступления В.ЮЩЕНКО выразил поддержку действиям Грузии на пути к ЕС и НАТО. Также Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития отношений между двумя странами, а также на многостороннем уровне. Особое внимание он уделил строительству трубопроводов, подчеркнув, что эти проекты должны способствовать развитию двусторонних отношений, а также многосторонних в рамках ГУАМ.