События года-2017: версия читателей УНИАН

Начну, пожалуй, со знакового и весьма положительного события этого года, которое не оставило наших читателей равнодушными, - проведения Украиной Евровидения. Опустим скучную историю о том, как к нему готовились - и непонятки с расходами, и скандалы, связанные с организаторами, и даже разговоры о срыве проведения международного конкурса. Действительно, мы все волновались, как бы все не пошло коту под хвост (хотелось провести конкурс на уровне и не упасть в грязь лицом). Проблемы посерьезней начались, когда Россия, то ли из зависти, то ли чтобы просто напакостить, решила сделать хитрый ход и пошла на откровенную провокацию - отправила от себя певицу Самойлову, которая передвигается на коляске. Все бы ничего, но девушка ранее выступала в Крыму, причем уже после аннексии, и у Украины не было другого выбора, кроме как не впустить ее на свою территорию. В ответ на это РФ объявила бойкот конкурса, и в итоге представитель России в Киеве не выступал. Поскандалили, ну, и ладно. Однако Европейский вещательный союз (EBU) пообещал «существенно» оштрафовать Украину из-за недопуска россиянки.

Победу на конкурсе одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Группа О.Torvald, которая представляла Украину, заняла третье место с конца. Одним из самых запоминающихся событий конкурса стал хулиганский перфоманс провокатора Виталия Седюка. Этот уникум во время выступления Джамалы вылез на сцену и на глазах миллионов телезрителей в прямом эфире засветил всему миру свой голый зад. Его, конечно, моментально стащили со сцены и отправили в СИЗО, но инцидент, понятно, не остался незамеченным, с чем нас всех и поздравляю - такого в истории Евровидения еще не было. А отделался Седюк всего лишь штрафом в 8500 грн.

2017 год запомнится нашим читателям еще одним важнейшим событием: Владимир Кличко официально завершил боксерскую карьеру после рокового исторического боя с англичанином Джошуа. Этот бой, прошедший в конце апреля, справедливо называли схваткой между опытом и молодостью, и в этот раз, к сожалению, победила молодость. В конце боя Джошуа побывал в нокдауне, но пошел в атаку и добился своего - победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте, кстати, был пункт о реванше, но Кличко решил им не пользоваться.

Летом величайший украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Карьеры, которая войдет в историю как профессионального спорта в целом, так и бокса, в частности.

И, наверное, Кличко правильно сделал. Молодые и злые дышат в спину, и нужно иметь смелость дать им дорогу. Эпоху Кличко сменила эпоха Джошуа. Позади оказались больше 20 лет карьеры, мировые рекорды по количеству защит поясов чемпиона, годы властвования на боксерском Олимпе вместе с братом, когда титулы чемпиона принадлежали только им двоим. Ну, что сказать - спасибо тебе, чемпион!

Еще одним топовым событием уходящего года, за которым пристально следили наши читатели, стал иск Украины против РФ в суде ООН в Гааге. Наша страна пытается привлечь РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате совершенной ею агрессии. В ходе первого слушания ожидалось введение временных мер, которые остановят поставки Россией оружия на Донбасс и прекратят притеснения крымских татар, а также восстановят функционирование Меджлиса.

В ответ на предоставленные украинской стороной доказательства преступлений - как на Донбассе, так и на оккупированном полуострове - Россия врала и извивалась как могла. Боевики якобы нашли оружие в шахтах Донбасса, «их там нет и не было», татар в Крыму никто не притесняет… В общем, выступления представителя РФ были добротно пропитаны «киселевщиной» - ничем новым он мир не удивил. Кому интересно, могут почитать топ-5 лживых заявлений российской стороны. И в нашем МИДе, кстати, точно подметили, что в выступлениях России в Гаагском суде чувствовался страх ответственности. Может, не зря?

Целиком победным суд сложно назвать. Требования он удовлетворил частично - принял решение о необходимости защищать нацменьшинства в Крыму, но не увидел достаточных доказательств, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма. Обнадеживает то, что решение это промежуточное, потому все еще впереди, и у России еще будет время ответить. Впрочем, как показало время, Россия даже промежуточных решений международных судов не собирается выполнять. К сожалению, татарам в Крыму стало еще тяжелее - их обыскивают, задерживают, судят и штрафуют.

Также, к сожалению, топовыми новостями, за которыми следили наши читатели в этом году, стали и громкие убийства, которые с печальной регулярностью продолжают происходить на территории нашей страны. Так, в марте этого года в Мариуполе взорвали джип начальника управления военной контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша. Он потерял обе ноги и умер от потери крови. Сообщалось, что погибший полковник задержал около 80 российских агентов, террористов и успел многим насолить. По словам главы СБУ Грицака, он был одним из лучших контрразведчиков в Украине. Следователи выяснили, что автомобиль подорвали с помощью радиоуправляемой мины, а почерк называли похожим на убийство Шеремета. Убийцей назвали женщину-диверсанта, которая действовала с сообщником. Он, мол, контролировал обстановку и давал ей команды.

В том же марте в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который осенью прошлого года сбежал из России с женой Марией Максаковой и сыном, а в декабре даже получил украинское гражданство. Он достаточно много успел рассказать о «кремлевской кухне», о том, как принимались решения по Украине, как ведет себя окружение Путина. Вороненков также знал много о наркотрафике, потоках контрабанды в России, и мог рассказать о финансовых интересах российских спецслужб в этих сферах. Но не успел - его убили среди бела дня. Киллер сделал несколько выстрелов, после чего сам был убит охранником бывшего российского депутата, и потому ничего о заказчиках рассказать не сможет. Украинские правоохранители сразу начали заявлять, что это дело рук россиян, и с депутатом-перебежчиком банально свели счета. Позже, правда, генпрокурор Луценко заявил, что Вороненкова заказал криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой, но по приказу ФСБ.

Кроме того, летом в Киеве взорвался автомобиль, в котором находился начальник спецрезерва ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал. Он работал над доказательствами агрессии РФ, и выяснилось, что победа в Гааге была достигнута во многом благодаря именно его работе. Кроме того, полковник разведки был командиром группы спецназа, освобождавшей Донецкий аэропорт. В его автомобиле сработало взрывное устройство. В убийстве Шаповала правоохранители подозревают спецслужбы РФ.

В сентябре неподалеку столичной Бессарабки взорвали и автомобиль Toyota Camry Тимура Махаури, которого называли личным врагом Рамзана Кадырова. Он был также известен тем, что воевал в зоне АТО на стороне Украины.

Осенью случилось еще одно покушение: неизвестные обстреляли из автомата автомобиль, в котором находились добровольцы батальона «Киев-2» Адам Осмаев, обвиняемый Россией в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и его жена Амина Окуева. В результате полученных ранений Окуева погибла, а Осмаев получил серьезное ранение. Киллеры прятались в лесопосадке, их до сих пор не нашли.

Все эти происшествия – самые громкие убийства, вызвавшие резонанс и отслеживаемые нашими читателями (на самом деле громких преступлений было гораздо больше). Упомянутые в этом материале объединяет не только наглость. Все жертвы были врагами кремлевского режима. Будем надеяться, что эти преступления будут раскрыты, а их заказчики и исполнители понесут заслуженное наказание.

Еще 2017 год запомнится нашим читателям жутким красным текстом на мониторах компьютеров. Минувшим летом на Украину, как раз ко Дню Конституции, обрушилась самая масштабная в истории хакерская атака. Под ударом оказалась треть всех украинских банков, отделения почты, супермаркеты, облэнерго, метрополитен, аэропорты, множество частных компаний. Вирус парализовал фондовый рынок, повлиял на запуск вступительной кампании - этот список можно долго продолжать. Представьте себе, из строя вышел каждый десятый компьютер на территории страны!

Вирус-вымогатель по имени Petya.A стремительно зашифровывал всю информацию на жестких дисках, и пока пользователь соображал, что же делать, было уже поздно - вирус требовал эквивалент 300 долларов в биткойнах за разблокировку. В обмен обещал специальный текстовый ключ. Но те немногие, кто решил заплатить вымогателям, ничего не получили. Позже выяснилось, что вирус влез в компьютеры через обновления распространенной бухгалтерской программы M.E.Doc, которая и сама стала жертвой взлома.

Когда страна уже оправилась от шока, стало известно, что атака была направлена именно на Украину. Появились свидетельства того, что постарались российские хакеры. И эксперты, и международные организации сошлись во мнении, что целью хакеров была не нажива («заработали» они копейки), а нанесение ущерба стране и обкатка методов ведения кибервойны. Остается надеяться, что украинцами были сделаны нужные выводы и в следующий раз Украина к подобному будет готова.

Также 2017-й войдет в историю как год пожаров на крупнейших военных складах. Первый случился в марте на Харьковщине вблизи города Балаклея, второй - на Виннитчине в поселке Калиновка. В обоих случаях события проходили по похожему сценарию - громыхало по несколько дней, так как тушить сразу было невозможно; проводилась массовая эвакуация, сами склады выгорали до фундамента, а в близлежащих поселках были разрушены сотни домов. В обоих случаях, за которыми внимательно следили наши читателя, выдвигались разные версии причин случившегося, но главной была диверсия - то ли подрыв с территории, то ли сброшенная с беспилотника бомба. Точно никто не говорит.

После второго пожара в стране всерьез заговорили и об отставке начальника Генштаба Виктора Муженко - мол, раз подобное продолжает случаться, он не справляется со своей работой. Но все осталось на уровне разговоров. Хочется верить, что в будущем военные склады будут охранять как положено, ведь, согласитесь, такие пожары, провоцирующие детонацию сотен боеприпасов, - совсем не шуточки. «Благодаря» этим «фейерверкам» Украина потеряла десятки тысяч тонн боеприпасов, не говоря уже о том, что влетела на очень крупные суммы. И это – во время войны!

Кстати, недавно журналисты УНИАН посетили населенные пункты, пострадавшие от соседства с военными арсеналами, и проверили, как их восстанавливают после взрывов. С этим, как выяснилось, есть большие проблемы.

Несомненно, одним из топ-событий уходящего года для наших читателей стала эпопея с опальным Михаилом Саакашвили. В середине лета, когда он находился в США, Порошенко внезапно лишил его гражданства , якобы из-за неправильно заполненной анкеты. Правоохранители достаточно непрозрачно намекнули, что, в случае возвращения в Украину, Саакашвили рискует быть моментально депортированным в Грузию, где ему грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным производствам. Но в августе Саакашвили заявил, что все же будет прорываться в Украину. Мол, у него только одно гражданство – украинское - деваться ему больше некуда, а Порошенко должен разрешить ему отстоять свои права в суде.

В сентябре к часу «Ч» готовились как сторонники Саакашвили, так и встречающая сторона. Пограничники обещали забрать у политика паспорт и развернуть его обратно в Польшу, но тот заявил, что будет идти до конца, мол, план «Б» исключен. В итоге не то, что о плане «Б», вообще о каком-либо планировании было сложно говорить. Развернулся непредсказуемый остросюжетный экшн, с Саакашвили в главной роли. С солидной группой поддержки, среди которой, кстати, засветилась и Тимошенко, он пытался прорваться в Украину сначала на поезде, потом на автобусе, но, в итоге, все-таки прошел через границу в пункте «Шегини» на своих двоих, в сопровождении солидной толпы.

Прорыв состоялся, но, понятно, в нарушение законов Украины. В ответ на это Порошенко пригрозил наказанием, всерьез заговорили о том, что нарушителю спокойствия светит депортация. Но… для начала его нужно было еще поймать!

Ведь Саакашвили, в свою очередь, начал собирать людей на митинги, которые в народе в шутку начали называть «Михомайданом». Под Радой вырос целый палаточный городок, который до сих пор живет своей жизнью, а политики, в том числе, Саакашвили, от него открещиваются.

Отдельно стоит рассказать, как 5 декабря Саакашвили, которого, ко всему прочему, обвинили в связях Курченко, который якобы готовил силовой переворот в стране, почти задержали. Утром домой к Михо нагрянула СБУ, но Саакашвили не растерялся, вылез на крышу своего дома и угрожал оттуда спрыгнуть, кричал, что «это выполнение приказов Путина»… В какой-то момент я даже поверил, что Саакашвили способен на все. Но не тут-то было. Силовикам удалось стащить его с крыши, на политика надели наручники и усадили в бус, откуда сторонники вытащили его через разбитое окно. Саакашвили снова оказался на свободе. Но ненадолго.

Уже через пару дней его снова задержали (на этот раз без шума и пыли). Потом был митинг то ли за его освобождение, то ли за отставку президента… Но Саакашвили неожиданно отпустили прямо из зала суда. Очутившись на воле, он зачем-то признался в отсутствии президентских амбиций, начал писать Порошенко письма, предлагал «мировую»… Но совсем недавно призвал сторонников на штурм Октябрьского дворца…

В общем, сегодня понятно, что эта эпопея продолжится и в следующем году. Ее финал спрогнозировать невозможно, но с уверенностью можно сказать, что скучно не будет.

Кроме этого, в уходящем году наших читателей очень интересовала угроза ядерной войны между США и КНДР. То ли из-за того, что к власти в США пришел радикальный и непредсказуемый Трамп, то ли из—а того, что у северокорейского вождя Ким Чен Ына с достижением зрелости еще больше поехала крыша, но угрозы с обеих сторон стали более серьезными, и страсти накалились не на шутку. Да, звучит, конечно, дико - ядерная война в 21 веке. К подобному можно было бы отнестись легкомысленно, но дело в том, что КНДР каким-то чудом удается успешно проводить ракетные испытания. Кстати, тут возникает интересный вопрос - это происходит из-за наличия гениальных ученых или из-за общей границы с Россией? Но это - отдельная тема для рассуждений...

Ни санкции, ни угрозы на КНДР не действуют - у Ына грозятся «утопить Японию в море ядерными бомбами чучхе», а США «стереть в пепел и тьму». Трамп в ответ угрожает и превентивными ударами, и проведением наземной операции. Мол, он легко может положить конец диктаторскому режиму, который довел Северную Корею до ручки. И, если честно, подобный сценарий я лично вполне допускаю, учитывая авантюрный и рисковый нрав Трампа. Но поживем увидим.

Кстати, зацепило в этой истории и Украину. В августе газета The New York Times писала, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке с украинского завода «Южмаш». Поднялся нешуточный скандал. Наша власть была в полном недоумении. Тут же всплыла уже забытая история с северокорейскими шпионами, которые пытались украсть с Южмаша чертежи. Но, к счастью, все достаточно быстро устаканилось. Более того, автор вброса позже заявил, что двигатели якобы были сделаны в Украине, но спокойно могли поступить из России через общую границу. Что, в общем-то, похоже на правду.

Также важным событием уходящего года, за которым следили наши читатели, стал конец «Исламского государства», несколько лет пугающего своей жестокостью весь мир. ИГ потерпело ряд тяжелых поражений в Сирии и Ираке. В июле исламисты отступили из иракского Мосула, в октябре - из Ракки, которую раньше называли столицей ИГ в Сирии. А в конце осени и иракская, и сирийская власти объявили о победе над террористами. Но война в самой Сирии, судя по всему, еще далека от завершения. К сожалению, эта страна стала площадкой для крупнейших геополитических игроков. И просвета здесь не видно.

Также для наших читателей одним из топовых событий этого года стал запрет ВКонтакте, Одноклассников, mail.ru, Яндекса и многих других российских интернет-сервисов. Мотивировалось это тем, что через эти каналы Россия ведет пропаганду и имеет прямой доступ к мозгам украинцев. С этим, пожалуй, не поспоришь. Но очень многим, понятное дело, идея не понравилась - все привыкли и уже как-то срослись. В Европе заявили, что это - притеснение свобод граждан, правозащитники назвали этот шаг «циничной атакой» на право на получение информации, сами же граждане жаловались, что рухнул чуть ли не весь их кибермир, в котором так уютно жилось многие годы. Кто-то ухитрялся обходить блокировки через технологии типа VPN, кто-то смирился и спокойно переселился на Facebook, но, спустя время, можно сказать, что без «контактика» и «однокашников» все-таки нормально живется. Музыку можно послушать на Soundcloud и Youtube, фотографии можно выложить в Instagram. Для кого-то стало открытием, что кроме mail.ru и Яндекса в качестве почтового сервиса можно использовать Gmail… Ко многому привыкали и к этому привыкли. А «ватной» пропаганды, надо признаться, мы сегодня хоть и вынужденно, но видим значительно меньше. И вообще, надо было это делать намного раньше - еще в начале войны.

Уже в самом конце уходящего года внимание наших читателей было сосредоточено на одном из важнейших событий - большом обмене, благодаря которому 74 украинца были освобождены из плена пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР". Украина добивалась этого обмена уже не первый год, но любые наши уступки не находили отклика ни в ОРДЛО, ни у кураторов фейковых республик в Кремле. Но, что бы ни стало толчком к обмену, важно, что более семи десятков граждан Украины встретят Новый год в кругу родных и близких. Хочется надеяться, что и остальные украинские пленники как на оккупированных территориях, так и в России, будут освобождены. Переговоры об этом уже идут.

Напоследок вспомним о на самом деле хороших новостях, волновавших наших читателей. А их за этот год было немало. Так, наша аудитория очень переживала из-за "перекрестка невезения" в Китае, где водители за год 48 раз врезались в дом; смеялись с "гопника" от России в ООН и «Гиви», который наконец-то принял входящий вызов от "Моторолы". Также в этом году наших читателей потешили Тимошенко в образе "матери драконов", 10-сантиметровые каблуки Путина, последний танец пингвина Дорна, Поклонская с бюстом, который замироточил… Да много чего было. Вспомнить фото тех же Медведева и Путина, мокрых как курицы на каком-то мероприятии. Или Ющенко в электричке... А помните, как оказалось, что Гиви убили знаменитые "Зорян и Шкиряк"?

За этот год столько всего произошло – страшно подумать, что может готовить нам год грядущий. Но, куда деваться? Встречаем его с улыбкой и надеждами. А там, по ходу, разберемся.

Главное - мира нам и благополучия. С наступающим вас Новым годом и Рождеством, друзья!

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский