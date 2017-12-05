Народный депутат Юрий Деревянко заявил, что лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили задержали.

"Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили подозрение", — заявил он.

Адвокат Саакшавили Руслан Чорнолуцкий подтвердил, что политик задержан, передает InfoResist.

Его задержали на крыше силовики, пишет, в свою очередь, Liga.net.

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Экс-президенту Грузии вручили подозрение. Об этом сообщают народные депутаты и активисты "Руху нових сил", стоящих у квартиры Саакашвили, где проводит обыски СБУ, передает "Украинская правда".

"Саакашвили вручили подозрение, там якобы один из адвокатов, другого адвоката не пускают", - сказал член политсовета "Руху нових сио" Иван Слободянюк.

"Саакашвили находится сейчас в своей квартире, нам сейчас сообщили, что его задержали, вручили уже хотят вручить подозрение", - сказал Деревянко.

Он добавил, что силовики попытаются вывести Саакашвили из квартиры.

"Якобы какими-то дворами его будут из квартиры вытаскивать или через крышу, или через окна", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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