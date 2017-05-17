Две трети читателей УНИАН против блокировки ВКонтакте и других российских сайтов в Украине – опрос

Как свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН, 65% наших читателей выступили категорически против запрета ВКонтакте, Одноклассников, Яндекса и других российских сайтов в Украине, ведь считают это нарушением их демократических свобод.

В то же время 13% полностью поддержали запрет, ведь, по их мнению, нужно избавляться от российского влияния, еще 10% считают, что такое решение нужно было принимать еще три года назад, когда началась война.

При этом 12% иронично ответили, что следует вообще запретить весь Интернет, следуя примеру Северной Кореи, тогда "всем будет легче".

Всего в опросе на сайте УНИАН приняли участие около 14,4 тысячи человек.

Отметим, что схожего мнения придерживаются и наши пользователи на странице ВКонтакте. Там категорически против оказались 61,8% опрошенных, тогда как поддержали запрет 16,5%, еще 11,2% считают, что это следовало сделать уже давно.

В то же время в Facebook, где мы предлагали своим читателям высказать свое мнение по этому поводу с помощью "лайков", наши читатели были не такие активные, отдавая предпочтение высказываниям в комментариях. Здесь из 390 проголосовавших 297 поставили обычный лайк, что должно было означать полное одобрение, а 62 поставили разгневанный смайлик, то есть против.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекса; телеканалов РБК, "Звезда" и др. Также провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb; сервисов 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.