В киевской квартире Саакашвили проходит обыск (онлайн-трансляция)

В киевской квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, кв 32. Собираемся!", - написал он в Facebook.

Как отмечает "Украинская правда", по словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания.

По данным источников, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили.

Возле здания в центре Киева находится много спецназначенцев.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили анонсировал на следующей неделе блокирование Администрации президента.