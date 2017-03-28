Сумма ущерба от взрывов в Балаклее может достигнуть 300 миллионов гривень - председатель Харьковского облсовета

Сейчас сумма ущерба составляет около 220 млн грн, заявил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

"Окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами. Также от взрывов пострадали и сельхозпроизводители, ведь на их поля тоже попадали снаряды", - говорится в сообщении.

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По словам Чернова, сейчас идет подготовка документов для правительства с просьбой выделить средства на восстановительные работы из фонда регионального развития. Планируется также выделить средства из резервного фонда областного бюджета.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине вблизи г. Балаклея на военном складе ночью 23 марта начали взрываться боеприпасы, проводится эвакуация населения из зоны возможного поражения.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии.