Полторак назвал "абсолютным фейком" информацию о "ракетных" связях Украины с КНДР

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак назвал информацию о якобы поставках Украиной Корейской Народно-Демократической Республике ракетных технологий абсолютным фейком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства заявил после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Я думаю, что это очередной фейк", - заявил Полторак.

"Если наблюдать за информационным полем, то кажется, что Россия, или те люди, которые не очень хотели бы видеть Украину крепким, самостоятельным государством, нас прислоняют ко всем скандалам, которые существуют в мире", - сказал министр.

"Это очередное прислонение к тому, чего нет и быть не могло. Это абсолютный фейк, и я хотел бы, чтобы мы на эту тему даже не вели разговоры. Это не соответствует действительности", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

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На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.