В выступлении России в Гаагском суде чувствуется страх ответственности – МИД Украины

Об этом Беца написала в Twitter.

«Сегодня в Гааге выступает РФ. Тот самый нарратив, манипуляции, ложь. И чувствуется страх ответственности. Но все в жизни как бумеранг», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, представители РФ сегодня, 7 марта, во время слушаний в Международном суде ООН отвергают обвинения Украины – якобы никаких законодательных или фактических оснований для введения временных мер нет.

В Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для РФ, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как безотлагательный вопрос.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Украинскую делегацию, в составе которой 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

6 марта выступала украинская сторона. Зеркаль призвала Гаагский суд "в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, принять решение о временных мерах". В суде также был зачитан перечень временных мер, которых требует Украина. Все они касаются действий России и направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшую террористическую активность против украинских граждан и дальнейшую расовую дискриминацию, в частности в Крыму. Также украинские представители в своих выступлениях подробно обосновали справедливость и необходимость таких мер.