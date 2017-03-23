Охранник и убийца экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова находятся в больнице под усиленной охраной

Раненные охранник и убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находятся в больнице под усиленной охраной.

Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украины» сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он также уточнил, что перестрелка произошла у входа в гостиницу «Премьер-палас».

«Погиб один человек. Два человека ранены, в том числе и тот, который стрелял. Они находятся в больничном учреждении», - сказал Крищенко.

По его словам, по предварительным данным, лицо, которое первым открыло огонь, было одно. «Он был один. Пока такая информация, но будем еще работать с камерами видеонаблюдения, свидетелями», – сообщил Крищенко.

Читайте также"Он шел на встречу со мной": экс-депутат Госдумы РФ рассказал об убийстве Вороненкова

Также он добавил, что охранник погибшего ранил нападающего, а тот, в свою очередь, убил экс-депутата Госдумы и ранил его охранника.

Сейчас, по словам Крищенко, раненые находятся в больнице под усиленной охраной.

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на пресс-конфернции на просьбу прокомментировать информацию, что возле "Премьер-палаца" в результате стрельбы двое человек погибли и имеет ли отношение эта стрельба к какой-то спецоперации, ответил: "Я могу сказать лишь то, что у меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Предварительные данные, которые есть у меня, в крайнем случае Служба безопасности такой спецоперации не проводила. В районе "Премьер-палаца" действительно есть, к сожалению, и погибшие, и раненые".

"Там сейчас работают следственно-оперативные группы Национальной полиции и Службы безопасности", - добавил он.