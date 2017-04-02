Грицак озвучил основную версию гибели полковника СБУ в Мариуполе (видео)

"Для Службы безопасности Украины дело чести найти тех, кто совершил теракт против нашего сотрудника", - об этом сказал Глава СБУ Василий Грицак во время общения с прессой в Мариуполе на Старокрымском кладбище.

Основная версия - убийство полковника СБ Украины Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью.

"У нас есть версии, у нас есть подозреваемые", - отметил глава спецслужбы.

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По словам Грицака, Александр был одним из лучших контрразведчиков в Украине.

"Когда мы доложили Президенту о заслугах этого полковника, он принял однозначное решение - наградить Хараберюша орденом "За мужество" первой степени", - подчеркнул глава СБУ.

Эта награда была вручена отцу погибшего.

Как сообщал УНИАН, около 9 утра 31 марта 2017 года в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль.

Позже стало известно, что в машине находился сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, который в результате взрыва погиб.