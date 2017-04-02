Грицак озвучил основную версию гибели полковника СБУ в Мариуполе (видео)
В СБУ уверены, что убийство полковника Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью.
"Для Службы безопасности Украины дело чести найти тех, кто совершил теракт против нашего сотрудника", - об этом сказал Глава СБУ Василий Грицак во время общения с прессой в Мариуполе на Старокрымском кладбище.
Основная версия - убийство полковника СБ Украины Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью.
"У нас есть версии, у нас есть подозреваемые", - отметил глава спецслужбы.
Читайте такжеПрокуратура по факту взрыва авто в Мариуполе возбудила дело по статье "теракт"
По словам Грицака, Александр был одним из лучших контрразведчиков в Украине.
"Когда мы доложили Президенту о заслугах этого полковника, он принял однозначное решение - наградить Хараберюша орденом "За мужество" первой степени", - подчеркнул глава СБУ.
Эта награда была вручена отцу погибшего.
Как сообщал УНИАН, около 9 утра 31 марта 2017 года в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль.
Позже стало известно, что в машине находился сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, который в результате взрыва погиб.