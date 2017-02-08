"Гиви" принял входящий вызов от "Моторолы": как соцсети отреагировали на ликвидацию главаря боевиков
В социальных сетях обсуждают уничтожение главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" в оккупированном Донецке.
Комментаторы вспомнили о том, что осенью 2016 года в Донецке в лифте взорвали друга "Гиви" – террориста "Моторолу".
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Ликвидированный террорист командовал батальоном "Сомали", отличался жестокостью к украинским военным: он избивал и унижал пленных "киборгов" на камеры российских пропагандистов.
Гиви пообещал придерживаться режима прекращения огня на неопределённый срок— РБ головного мозга (@belamova) February 8, 2017
#BREAKING— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 8, 2017
Pro-Russian sources say Ukrainian terrorist, war criminal and world-class dancer Mikhail Tolstykh aka. "Givi" killed in Donetsk. pic.twitter.com/tTy7mf7c5Q
гиви уволили из супермаркета pic.twitter.com/a6J07LGYDi— Captain Dnipro (@DneprNash) February 8, 2017
Не для слабонервных. Обгоревший труп Гиви pic.twitter.com/DhAXIzZXmf— Перрі Качкодзьоб (@ua_frame) February 8, 2017
Моторыла-таки дозвонился до Гиви. Оба больше не в сети. По гранате дозвонился. Настойчивый. В клочья порвал... https://t.co/G7d2CiFV5G— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) February 8, 2017
Лифт и шмель pic.twitter.com/UkGLGvwlj2— Мысли Перзидента (@VVP2_0) February 8, 2017
Левиафан пожирает своих детей: Гиви отправился на встречу с Моторолой благодаря бомбе в своём кабинете— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 8, 2017
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шо уже таки встретились ??? ))))) pic.twitter.com/93WFwQ3hZZ— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017
#гиви не пережил укуса шмеля....)))))— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017
Гиви присоединился к режиму прекращения огня. pic.twitter.com/wBEtF4Rssd— Солдат НАТО (@odhcpd) February 8, 2017
У себе в кабінеті вбито воєнного злочинця Толстих (Гіві)— Олександр Бригинець (@bryhynets) February 8, 2017
Ліфт не задіювали)
ФСБ нудно в РФ, але є де розгулятися на окупованих територіях
Когда рабочий кабинет тоже немного лифт. https://t.co/v1PjiwWpbJ— Николай Полозов (@nikolai_polozov) February 8, 2017
February 8, 2017
Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.
Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. Его подорвали в лифте.