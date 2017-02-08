"Гиви" принял входящий вызов от "Моторолы": как соцсети отреагировали на ликвидацию главаря боевиков

Комментаторы вспомнили о том, что осенью 2016 года в Донецке в лифте взорвали друга "Гиви" – террориста "Моторолу".

Читайте такжеУничтожен в результате взрыва: появились подробности ликвидации террориста "Гиви" (фото)

Ликвидированный террорист командовал батальоном "Сомали", отличался жестокостью к украинским военным: он избивал и унижал пленных "киборгов" на камеры российских пропагандистов.

Гиви пообещал придерживаться режима прекращения огня на неопределённый срок — РБ головного мозга (@belamova) February 8, 2017

#BREAKING

Pro-Russian sources say Ukrainian terrorist, war criminal and world-class dancer Mikhail Tolstykh aka. "Givi" killed in Donetsk. pic.twitter.com/tTy7mf7c5Q — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 8, 2017

гиви уволили из супермаркета pic.twitter.com/a6J07LGYDi — Captain Dnipro (@DneprNash) February 8, 2017

Не для слабонервных. Обгоревший труп Гиви pic.twitter.com/DhAXIzZXmf — Перрі Качкодзьоб (@ua_frame) February 8, 2017

Моторыла-таки дозвонился до Гиви. Оба больше не в сети. По гранате дозвонился. Настойчивый. В клочья порвал... https://t.co/G7d2CiFV5G — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) February 8, 2017

Лифт и шмель pic.twitter.com/UkGLGvwlj2 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) February 8, 2017

Левиафан пожирает своих детей: Гиви отправился на встречу с Моторолой благодаря бомбе в своём кабинете



pic.twitter.com/XdbKmEGs01 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 8, 2017

шо уже таки встретились ??? ))))) pic.twitter.com/93WFwQ3hZZ — Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017

#гиви не пережил укуса шмеля....))))) — Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 8, 2017

Гиви присоединился к режиму прекращения огня. pic.twitter.com/wBEtF4Rssd — Солдат НАТО (@odhcpd) February 8, 2017

У себе в кабінеті вбито воєнного злочинця Толстих (Гіві)

Ліфт не задіювали)

ФСБ нудно в РФ, але є де розгулятися на окупованих територіях — Олександр Бригинець (@bryhynets) February 8, 2017

Когда рабочий кабинет тоже немного лифт. https://t.co/v1PjiwWpbJ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) February 8, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. Его подорвали в лифте.