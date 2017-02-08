"Гиви" принял входящий вызов от "Моторолы": как соцсети отреагировали на ликвидацию главаря боевиков

10:16, 08 февраля 2017
Курьёзы
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В социальных сетях обсуждают уничтожение главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" в оккупированном Донецке.

Комментаторы вспомнили о том, что осенью 2016 года в Донецке в лифте взорвали друга "Гиви" – террориста "Моторолу".

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Ликвидированный террорист командовал батальоном "Сомали", отличался жестокостью к украинским военным: он избивал и унижал пленных "киборгов" на камеры российских пропагандистов.

 

Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. Его подорвали в лифте.

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Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Донецк#Сомали#Гиви#уничтожение