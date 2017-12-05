Сторонники вытащили Саакашвили из авто силовиков

Активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили экс-главу Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, он вместе со своими сторонниками идет по улице Костельной.

Читайте такжеСейчас речь об экстрадиции Саакашвили не идет - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим активисты разбили окна в микроавтобусе, в котором везли Саакашвили.

Авто удалось проехать около 10 м назад, после чего митингующие начали бить окна его левой стороны.

Правоохранители применили слезоточивый газ из баллончиков, после этого автобус проехал еще около метра вверх задним ходом.

Саакашвили вместе со сторонниками отправились по улице Костельной в сторону Майдана Незалежности. На одной руке у политика одеты наручники.

Сейчас на дороге, где идут лидер партии «Движение новых сил» и его сторонники, правоохранителей нет.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения.

Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.