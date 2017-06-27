Турчинов: в масштабной кибератаке на украинские учреждения виден российский след

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что по предварительной оценке в масштабной кибератаке на украинские учреждения прослеживается российский след. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Он заявляет, что в связи с мощной кибератакой на информационные системы широкого спектра, Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования.

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В частности, по его словам, все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа) не пострадали.

«Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме предоставляют помощь госучреждениям, которые по субъективным причинам не вошли в защищенный контур объектов критической инфраструктуры, а также банковскому сектору», - заявил Турчинов.

В этой связи он добавил, что "уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе».

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Вместе с тем, секретарь СНБО подчеркнул, что настаивает на том, что решение Национального координационного центра кибербезопасности - «это не факультатив, а обязательны для исполнения всеми государственными учреждениями».

«Речь идет о необходимости всем госучреждениям войти в защищенный контур интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности. Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, в первую очередь, государственным», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Следом за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действиям хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.