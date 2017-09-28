Взрывы в Калиновке: Парубий уверен, что на военном складе была совершена диверсия

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что на военном складе вблизи Калиновки, где 26 сентября возник пожар и взрывы боеприпасов, была совершена диверсия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"По моему убеждению, почти уверен - это диверсия. Я уверен, что это спланированная работа агрессора, в том числе и внутри нашей страны", - отметил Парубий.

При этом он подчеркнул, что это "не снимает ответственности с тех, кто не предоставил необходимого обеспечения, необходимой охраны складам украинских боеприпасов".

Также Парубий отметил, что чрезвычайное происшествие на военном складе вблизи Калиновки является ударом по безопасности государства.

По словам председателя Верховной Рады, окончательные выводы о последствиях ЧП будут по результатам работы следователей.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он инициативу об отставке министра обороны Степана Полторак, Парубий сказал, что не слышал о такой инициативе.

На уточняющий вопрос об отставке начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко, спикер отметил, что должно быть проведено расследование.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ГСЧС, в настоящее время ситуация нормализована, происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения.

Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за ситуацию на арсенале в Калиновке должны отвечать высшие должностные лица, включая руководство Генштаба ВСУ.