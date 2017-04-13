"Смотри в глаза, гнида!": соцсети высмеяли российского представителя-"гопника" в ООН (видео)

08:34, 13 апреля 2017
Курьёзы
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Сафронков удивил своей истерикой во время дебатов в Совбезе ООН.

Сафронкова сравнили с гопником / twitter.com/MoscowTimes

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Владимир Сафронков дал "урок дипломатии" по-русски во время дебатов относительно ситуации в Сирии.

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Обращаясь к своему коллеге из Британии Мэттью Райкфроту, он перешел на "ты" и начал грубить: "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?".

Такое поведение пользователи соцсетей не обошли вниманием и начали активно комментировать, говоря, что Чуркин, как оказалось, был "верхом адекватности":

ВНИМАНИЕ! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!

facebook.com/ProtsyshynOfficial

 

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Теги: #Россия#Совбез ООН#Сафронков