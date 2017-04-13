"Смотри в глаза, гнида!": соцсети высмеяли российского представителя-"гопника" в ООН (видео)

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Владимир Сафронков дал "урок дипломатии" по-русски во время дебатов относительно ситуации в Сирии.

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Обращаясь к своему коллеге из Британии Мэттью Райкфроту, он перешел на "ты" и начал грубить: "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?".

Такое поведение пользователи соцсетей не обошли вниманием и начали активно комментировать, говоря, что Чуркин, как оказалось, был "верхом адекватности":

ВНИМАНИЕ! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!

Russia's UN ambassador went full gansta on his British counterpart today in New York. “Look at me when i'm talking!” https://t.co/sz2dePInSopic.twitter.com/Hcyi3PcT0S — The Moscow Times (@MoscowTimes) April 12, 2017

Д - дипломатия. Представитель России в ООН заговорил цитатами из Богдана Титомира. pic.twitter.com/lKsORgaWEg — Meduza (@meduzaproject) April 12, 2017

Так этот гопник с видео это не фотошоп?! Он реально нас представляет в ООН? — анатолий ноготочки (@A_Kapustin) April 12, 2017

Что за позорище нас в ООН представляет...? — Julie (@Funky_Juicechka) April 12, 2017

- Что ж ты фраер сдал назад? - обратился специальный представитель Российской Федерации в ООН к своем британском коллеге — Andreas Banderas (@a_demchenko) April 12, 2017

Вы кого там в представителем в ООН назначили?? Это же позорище.https://t.co/TuyeVhccmE — Fedor Voropaev (@FVV1977) April 12, 2017

«Глаза-то не отводи!» Представитель России при ООН дискутирует с британским коллегой. Видеоhttps://t.co/E2aSB5jC6l — Meduza (@meduzaproject) April 12, 2017

После такого в глазах цивилизованного мира Россия утвердила лишний раз статус страны-гопника. Какая страна, такой и представитель в ООН — Кара Биньор (@vasperina100500) April 12, 2017

Новый "стиль" дипломатии вот РФ. Отрывок из сегодняшнего выступления российского представителя в ООН Сафронкова. pic.twitter.com/5HJ047p9FA — DW (на русском) (@dw_russian) April 12, 2017

Мы думаем, представитель России в ООН сдерживал себя. В оригинале все должно было быть так pic.twitter.com/bSpl3FOx9l — Все Пескова (@Sandy_mustache) April 12, 2017