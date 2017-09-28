Полторак: на складах в Калиновке находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 68 тысяч были готовы к применению

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что на военном арсенале вблизи Калиновки, где произошел пожар и взрывы, находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тысяч тонн были готовы к применению.

Об этом Полторак заявил во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов - УНИАН) », - заявил он.

По его словам, 68 тысяч тонн - это были боеприпасы, готовые к применению, остальное - это компоненты к боеприпасам и металлолом.

«В настоящее время распространение пожара прекращено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища », - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.