Большой обмен: освобожденные из плена боевиков украинские заложники наконец-то вернутся домой (фоторепортаж)
21:22, 27 декабря 2017
1442 0
Обмен пленными завершился, освобожденных украинцев ждут в Харькове и Борисполе.
Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.
Читайте такжеКак на Донбассе проходит масштабный обмен пленными (фоторепортаж)
27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, состоялось освобождение заложников. Из тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.
В Раде уже сообщили имена украинских заложников, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе