Большой обмен: освобожденные из плена боевиков украинские заложники наконец-то вернутся домой (фоторепортаж)

Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

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27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, состоялось освобождение заложников. Из тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.

В Раде уже сообщили имена украинских заложников, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.