Составлен ТОП-5 лжи российской стороны в международном суде в Гааге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

Так, представитель РФ говорит о том, что украинские ВСУ стреляли по жилым домам, нарушали Минские договоренности, а Россия вообще ни при чем, и террористов там нет.

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"Использует также вопрос блокады, называя Украину саму спонсором терроризма. Отрицает результаты расследования JIT по MH17 и обвиняет Украину в использовании БУК-М1. Итак, полный пакет. И это только начало..." - говорится в сообщении Золотухина.

Также заместитель министра информполитики привел ТОП-5 лжи российской стороны в международном суде в Гааге:

1. События на востоке Украины являются не военной агрессией, а внутриукраинским конфликтом. На самом деле, отметил Золотухин, создание, финансовая поддержка и военное обучение соответствующих парамилитарных организаций на Донбассе проводились российскими силами еще в 2009-м году в контексте подготовки к активным действиям против Украины. Кроме того, государственные органы и общественные организации Украины предоставили и продолжают предоставлять гигабайты подтверждений о присутствии российских войск на суверенной территории нашей страны.

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2. Ложь, что MH17 мог быть сбит украинскими военными, поскольку соответствующие части ВСУ и техника, также могли находиться близко к месту катастрофы. Расследователи уже давно воспроизвели все факты и аспекты того, как БУК-М1, который убил 298 человек, был привезен на территорию Украины из России, находился под контролем российских наемников и управляемых и спонсируемых ими террористов, и выпустил ракету из конкретно установленного места.

3. Также неправда и то, что российского оружия и военных РФ нет на Донбассе.

4. РФ врет и о том, что Украина не придерживается Минских договоренностей. Эскалация в Авдеевке была спровоцирована пророссийскими террористами через 5 часов после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Волонтеры зафиксировали бронетехнику и тяжелую артиллерию, которая находилась в непосредственной близости к линии соприкосновения, что нарушает нормы договоренностей в рамках Минских соглашений.

5. Россия говорит, что блокада свидетельствует о том, что Украина сама является спонсором терроризма. На украинских предприятиях, которые еще не успели украсть россияне, работают граждане Украины, которые получают зарплату и платят налоги в украинский бюджет.

Как сообщал УНИАН, представители РФ сегодня, 7 марта, во время слушаний в Международном суде ООН отвергают обвинения Украины – якобы никаких законодательных или фактических оснований для введения временных мер нет.