Организаторы "Евровидения" опровергли сообщения о переносе конкурса в Москву – СМИ

Организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз - опровергает сообщения СМИ о возможном переносе музыкального конкурса в 2017 году из Киева в Москву.

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Таких планов у организаторов нет, сообщили в воскресенье, 4 декабря, в вещательном союзе, передает DW.

Как ранее сообщало немецкое издание Bild со ссылкой на источник в оргкомитете, организаторы "Евровидения" ведут переговоры о возможном переносе конкурса в 2017 году из Украины в Россию. Причиной таких переговоров называлось то, что Киев якобы не предоставил организаторам «Евровидения» финансовых гарантий.

В то же время, как подчеркивается, факт переговоров еще не означает перенос мероприятия из Киева.

«Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой», — цитирует издание заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анны Гопко.

Так, расходы на конкурс в последние годы варьируются от 17 миллионов евро до 25 миллионов евро, при этом оргкомитет покрывает сумму в размере от 10 миллионов евро до 14 миллионов евро, остаток должна покрыть принимающая сторона.

Вместе с тем, согласно сообщению, власти Украины утверждают, что нашли источники финансирования и уже в ближайшее время представит их организаторам песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение-2017" стал Киев. Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).