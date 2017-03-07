Россия в суде ООН утверждает, что боевики нашли оружие в шахтах Донбасса

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, такая позиция российской стороны была озвучена всеми представителями российской делегации.

"Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций (Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – УНИАН)... Мы не видим ни законодательных, ни фактических оснований для таких (временных предупредительных) мер", - заявил глава делегации РФ Роман Колодкин.

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Во вступительном слове он повторил позицию России, согласно которой события в Киеве в феврале 2014 года являются переворотом, во время которого экс-президент Виктор Янукович сбежал, опасаясь за свою жизнь, а «экстремисты» «Правого сектора» и ВО «Свобода» «распространили насилие". Такая же риторика прозвучала в характеристике относительно событий 2 мая в Одессе, где, как утверждал представитель РФ, "экстремисты атаковали участников акции протеста в Одессе". Колодкин также заявил, что именно украинская власть начала антитеррористическую операцию, которая привела к гражданской войне».

Относительно Крыма, то, по словам российского представителя следует, что полуостров просто вернулся обратно в состав России.

Российский представитель также заявил, что "Россия выполняет пакет мер Минских договоренностей, и если Украина ищет мира, то должна полностью выполнить Минские договоренности".

Другой представитель РФ Илья Рогачев назвал АТО "конфликтом, который развязала украинская власть, ее Вооруженные силы и нерегулярные батальоны против людей на востоке Украины, самоорганизованных в «ЛНР» и «ДНР», которые искали защиты от тех, кто захватил власть во время переворота".

Он также добавил, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс. "Относительно поставки вооружения, то источником поставок является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией", - убеждает он.

Что касается трагедии самолета рейса МН-17, то ракета «Бук», по его словам, была запущена с территории, контролируемой боевиками.

Еще один представитель РФ Сэмюэль Вордсворс (Samuel Wordsworth) заявил, что единственный, кого можно охарактеризовать террористом в этой ситуации, так это Украина.

Рогачев не стал комментировать представленные украинской стороной доказательства об использовании боевиками на Донбассе новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии.

Стоит также отметить, что основное хранилище старого советского оружия на Донбассе расположено в Бахмуте (бывшем Артемовске). В 2014 году боевики долгое время пытались захватить соответствующую воинскую часть в Артемовске, но встретили сопротивление и не попали на территорию.

Как сообщал УНИАН, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрение дела "Украина против России", в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Украинскую делегацию, в составе которой 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В понедельник, 6 марта, выступала украинская сторона. Зеркаль призвала Гаагский суд "в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, принять решение о временных мерах". В суде также был зачитан перечень временных мер, которых требует Украина. Все они касаются действий России и направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшую террористическую активность против украинских граждан и дальнейшую расовую дискриминацию, в частности, в Крыму.

Также от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мероприятий.