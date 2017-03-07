В РПЦ признали, что бюст Николая II не мироточит, но просили не смеяться над Поклонской

После заявления "экс-прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской о "мироточении" бюста царя Николая II в часовне при прокуратуре Крыма, РПЦ организовала епархиальную комиссию, которая проверила достоверность этой информации. Никаких следов мироточения обнаружить не удалось. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии РПЦ.

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"На момент посещения комиссией часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", в РПЦ также заявили о неуместности насмешек над Натальей Поклонской, которые появились в соцсетях после того, как короткий ролик с выдержкой из ее интервью стал популярным.

"Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов - горбатого могила исправит", - заявил глава синодальной комиссии по канонизации святых епископа Панкратия.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Крыма заявила, что в анексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая II. Речь идет о скульптуре, установленной в часовне при здании прокуратуры в Симферополе.

В Российской православной церкви отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II. По словам Поклонской, сотрудники российской прокуратуры в Крыму позвонили ей из Крыма и рассказали о «чуде, которое не смогут объяснить ни ученые, ни кто-либо».