Генсек Совета Европы раскритиковал блокирование российских сайтов в Украине: противоречит свободе высказывания

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обеспокоен указом о блокировке ряда российских сайтов в Украине, который вступил в силу сегодня. Об этом говорится в его заявлении, сообщает "Европейская правда".

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"Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. Кроме того, такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности", - заявил Ягланд.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины. Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают о "принципе взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.