Аваков отреагировал на "прорыв" Саакашвили и предложил ему два варианта

Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно либо прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления, или прибыть в подразделение Миграционной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", - говорится в его сообщении.

Аваков рассказал, что запретил применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. По его словам, правоохранители блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач".

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"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов"... Мурло, со спины схватившее за шею молодого солдата-пограничника, стоящего на рубеже границы Украины, – это мрак... И дело не в личностях и не в сути конфликта... Это самоубийственное разрушение институциональности", - подчеркнул министр внутренних дел.

Аваков, кроме того, провел аналогию между событиями в пограничной заставе Изварино в 2014-м и вчерашним инцидентом с бегущей массовкой, опьяненной безнаказанностью: "Мне больно за эту аналогию – простите мне – но дежавю было слишком явным... Только флаги не русские...".

По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь.

Он также призвал политиков не разменивать Украину в угоду личным политическим целям.

"По факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело. По ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды", - говорится в сообщении главы МВД.

"Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских, будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона", - пригрозил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».