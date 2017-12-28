У Порошенко заявили о начале переговоров насчет следующего обмена пленными

Представитель президента в Верховной Раде Украины, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что между Украиной и боевиками начались очередные переговоры об обмене заложников.

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Об этом Луценко сообщила в аэропорту "Борисполь", куда прибыли недавно освобожденные украинские заложники, сообщает телеканал "112 Украина".

"Продолжаются переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, президент Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, находящихся в России. Эту стратегию разрабатывают, и она будет серьезно воплощена в жизнь", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, накануне лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле "74 на 29".

"Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех". Второй этап заключается в том, что сегодня содержатся в Украине - осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, находятся сегодня 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", - сказал Медведчук.